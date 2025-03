Abusi e violenze su figlie minorenni della compagna, arrestato

La Polizia di Stato di Verona ha dato esecuzione all'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Gip di Verona a carico di un romeno di 45 anni, ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale aggravata e continuata, minacce, violenza privata e danneggiamento. L'arresto è scattato a conclusione dell'indagine avviata dalla Squadra mobile scaligera in seguito alla denuncia presentata dalla madre delle due minori nei confronti del compagno, che aveva ricevuto le confidenze delle giovani figlie di essere state vittime di molestie e poi di abusi, episodi tenuti nascosti per timore.

Le ragazzine, rispettivamente di 10 e 12 anni, avevano raccontato che le violenze da parte del patrigno sono avvenute negli ultimi 6 anni, approfittando dell'assenza della madre.

Le giovani venivano obbligate al silenzio con le intimidazioni; minacciando di abbandonare la famiglia, lasciandole così in uno stato di totale indigenza, o peggio, di far loro del male, cagionando quindi alle due sorelle la morte.

L'indagine ha permesso di raccogliere solidi elementi indiziari a carico dell'uomo, compagno della donna dal 2015.

Così il Giudice per le indagini preliminari ha emesso a carico del 45enne la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistente il pericolo della reiterazione dei reati, tenuto conto della gravità delle azioni delittuose e la progressione criminosa dimostrata. L'uomo è stato così trasferito nella Casa Circondariale di Montorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA