A Verona nel finesettimana 20/a edizione di Model Expo Italy

Model Expo Italy, la più grande manifestazione italiana dedicata al modellismo, festeggia la 20/a edizione l'8 e 9 marzo a Veronafiere, con 64mila metri quadrati distribuiti in 5 padiglioni, 500 espositori e oltre 100 eventi, tra modellismo statico e dinamico, costruzioni, giochi e creatività.

"Model Expo Italy taglia il traguardo delle 20 edizioni - ha dichiarato il vicepresidente di Veronafiere Romano Artoni -confermandosi l'appuntamento per gli appassionati del modellismo di tutta Italia, che ogni anno accoglie nuovi visitatori e consolida la sua community. L'edizione 2025 si preannuncia da non perdere, grazie ad un'ampia offerta espositiva che unisce l'arte del modellismo, l'emozione delle competizioni e il fascino delle ricostruzioni storiche".

Quest'anno, nell'area dedicata al modellismo statico, gli appassionati potranno ammirare una riproduzione dettagliata dell'Andrea Doria in scala 1:100, che ricrea il celebre transatlantico italiano durante la manovra che precedette il suo affondamento. Il modello, realizzato dall'Associazione Modellismo&Storia di Pontassieve (Firenze), sarà accompagnato da filmati originali che ne ripercorrono la storia, dal varo fino alla tragica collisione con la Stockholm nel 1956. Un altro punto di interesse è la "Brick Arena", che quest'anno ospita la prima Ferrari F1 in scala reale interamente costruita con mattoncini Lego, firmata da Riccardo Zangelmi, unico Lego Certified Professional italiano, che ha richiesto oltre 1.200 ore di costruzione e 562mila mattoncini.

Spazio anche alla musica: sabato 8 marzo il palco di Play District accoglierà Shade, artista che ha saputo coniugare rap, pop e melodia; domenica 9 marzo sarà invece la volta di Giorgio Vanni, celebre interprete delle sigle dei cartoni animati più amati dagli anni '90 a oggi, tra cui Pokémon, Dragon Ball, One Piece e Detective Conan.



