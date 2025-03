8 marzo, Al Palazzetto Bru Zane le donne nei grandi classici

La presenza del mondo femminile all'interno dei modelli culturali del passato e il loro riflesso sul nostro presente. È il tema su cui invita al confronto, nella giornata dedicata alla donna, il Palazzetto Bru Zane, il centro di musica romantica francese che ha sede a Venezia.

L'8 marzo alle 17 l'argomento sarà affrontato nella conferenza 'Le donne nei grandi classici' alla quale partecipano la regista teatrale Valentina Carrasco, la sociolinguista e traduttrice Vera Gheno, la scrittrice e attivista culturale Loredana Lipperini e la critica musicale e docente Carla Moreni.

Punti di vista diversi, dunque, per raccontare "storie diverse, vere e immaginarie, popolari o dimenticate, alte e basse. E di farle risuonare ancora, richiamandone tutta la squillante vitalità e la profonda eloquenza, talvolta alquanto scomoda, rispetto al nostro oggi". Classico, osservano i promotori, "è tutto ciò che continua ad appartenerci, generando insieme prospettive nuove per il futuro: un compito che le donne hanno sempre svolto, a voce alta o silenziose ma incancellabili".

Alle 19:30 è in programma un concerto di musica da camera con il Trio Sōra dedicato alle opere di tre compositrici, Mel Bonis, Charlotte Sohy e Cécile Chaminade. Sebbene quasi mezzo secolo le separi, Chaminade (1887) e Sohy (1931) affrontano il genere classico del trio con pianoforte in tre movimenti con la stessa attenzione ai contrasti e ai cambiamenti di atmosfera. Mel Bonis nel 1907 si libera invece dai vincoli formali proponendo un dittico a metà strada tra il pezzo da salotto e il genere serio.

Il Trio Sōra è formato da Fanny Fheodoroff (violino) Angèle Legasa (violoncello) e Pauline Chenais (pianoforte).



