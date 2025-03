Negozianti S. Marco,'Venezia già regola attività centro storico'

"Questa proposta di legge può essere fondamentale per tutti i centri storici. Noi qui a Venezia abbiamo già applicato dei regolamenti simili: già nel 2019 abbiamo convinto l'amministrazione comunale a intervenire per cercare di dare delle regole su quelle che possono essere le attività e soprattutto la quantità di attività che possono essere aperte in Piazza San Marco e nell'area di Rialto". Lo ha detto Claudio Vernier dell'Associazione Piazza San Marco di Venezia intervenendo oggi in commissione attività produttive della Camera dove si sta prendendo in esame la proposta di legge sull'istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.

"L'assessore al commercio - ha proseguito - ha fatto si' che questa delibera fosse estesa a quelle che sono le calli più importanti della città: da subito abbiamo visto un grande miglioramento per quel che riguarda non solo la qualità e il decoro delle calli ma anche dal punto di vista della sicurezza".

Per Vernier "la legge Bersani-Bassanini aveva creato delle situazioni molto gravi di degrado e di abbassamento della qualità del tessuto sociale e produttivo della zona centrale di Venezia".



