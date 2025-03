Nasce a Cortina il museo 'open air' della letteratura

Si chiama 'Accadde a Cortina' ed è il museo 'open air' della letteratura con il quale saranno identificati i luoghi della località delle Dolomiti con un letterato prestigioso che su Cortina ha scritto o ci è transitato. L'iniziativa di Francesco Chiamulera, patron del festival letterario 'Una montagna di libri' è stata presentata stamani a Venezia nel corso di un punto stampa del presidente del Veneto, Luca Zaia.

Finanziato per metà dalla Regione e per metà dall'amministrazione comunale, il progetto prevede l'installazione di 18 cartelli in acciaio corten, posizionati in alcuni luoghi iconici della città. "Ero consapevole che Hemingway è connesso a Cortina - ha commentato Chiamulera -, ma anche una serie di straordinari scrittori e scrittrici hanno solcato le Dolomiti, crocevia di incontri letterari internazionali, come Fernanda Pivano, un giovane Alberto Moravia, e ancora Vladimir Nabokov. Sappiamo di tutte queste memorie in maniera frastagliata - ha proseguito - e il tema era metterli insieme, aggiungendoci qualche frammento della mondanità. È con questo scopo che nasce Accadde a Cortina".

Sei cartelli sono collocati in centro, lungo il corso e la via pedonale, altri allo Stadio Olimpico del Ghiaccio, sulle piste, sui sentieri e in riva ai laghi. Tredici sono già stati posizionati, i restanti 5 al disgelo. "Questa iniziativa - ha quindi precisato Zaia - permette di fare una bella iniziativa culturale e essere presenti in un momento importante per Cortina".



