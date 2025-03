L'Arte e il suo impatto sociale, conferenza dibattito a Venezia

Il ruolo dell'arte come amplificatore dei temi dell'impatto sociale sarà l'argomento al centro della conferenza dibattito che sarà ospitata domani, 6 marzo (ore 18) alla Casa di 'The Human Safety Net' alle Procuratie Vecchie, in Piazza San Marco a Venezia.

"About us - Arte per l'impatto sociale', questo il titolo dell'evento avrà come ospite l'artista Tracey Snelling, autrice dell'installazione "About Us", visitabile nella Casa di The Human Safety Net fino al 24 marzo. All'incontro prenderanno parte anche Luca Massimo Barbero, che è curatore dell'istallazione, e il regista Suranga Katugampala, che con il suo film "Still here", ispirato al lavoro di Tracey Snelling, ha affrontato il tema delle periferie urbane e della vulnerabilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA