Croci celtiche sulla sede di Udu e Rete studenti Venezia

La notte scorsa la sede dell'Unione degli Universitari e della Rete degli Studenti Medi di Venezia è stata imbrattata con croci celtiche. "Questo gesto vergognoso purtroppo non è un episodio isolato - commentano in una nota gli studenti - ma si inserisce in un contesto nazionale in cui l'estrema destra si sente sempre più legittimata ad agire impunemente, favorita da un governo che sostiene ed incoraggia azioni del genere".

Per Angelica Morresi, coordinatrice dell'Unione degli Universitari di Venezia, "aver imbrattato la nostra sede manda un messaggio intimidatorio chiaro contro di noi, chi lotta tutti i giorni per la democrazia, per una società realmente inclusiva e libera della propaganda reazionaria. Oggi, a quasi 80 anni dalla Liberazione, è evidente che l'antifascismo non è solo un valore storico, ma un principio necessario per difendere la democrazia, l'uguaglianza e la giustizia sociale. Gli attacchi come quello alla nostra sede sono la dimostrazione che le idee reazionarie e discriminatorie non sono state sconfitte una volta per tutte, ma si ripresentano con nuove forme e nuove strategie"..



