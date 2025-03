Bassano del Grappa è la Città veneta della Cultura 2025

Bassano del Grappa (Vicenza) è stata scelta come Città veneta della cultura 2025. L'annuncio è stato dato stamani a Venezia, nel corso di un punto stampa, del presidente del Veneto, Luca Zaia.

Bassano è stata selezionata tra 16 candidature pervenute alla Commissione cultura e valutate da una commissione esterna. "Sarà un'apoteosi di iniziative che il Comune metterà a terra - ha commentato Zaia -, e la Regione ci mette un impegno finanziario di 100mila euro e sostegno a 360 gradi sulle iniziative in programma".

Per il sindaco, Nicola Finco, si tratta di un riconoscimento "che non va solo al lavoro dell'amministrazione comunale, ma alla città intera. Sul dossier di candidatura - ha precisato - abbiamo coinvolto 34 realtà che lavorano per proporre un'offerta culturale di altissimo livello". Bassano del Grappa sta crescendo "in termini culturali e turistici grazie a un lavoro attento che stiamo facendo da anni. La cultura serve per la crescita della città stessa", ha concluso il primo cittadino.





