Progetto da 1,9 milioni per satellite 'Made in Veneto'

La Rete Innovativa "AIR-Aerospace Innovation And Research", si è aggiudicata il Bando per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo della Regione Veneto grazie al progetto Satco, abbreviazione per Satellite Cognitivo Riconfigurabile. Il bando, che fa parte della programmazione Fesr (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2021-2027, prevede l'erogazione di 1,9 milioni di euro, di cui 1 milione a fondo perduto.

Il progetto coordinato dalla Rir Air vede coinvolte sei aziende (Qascom - che ha promosso il progetto - Dwave; Irca - Zoppas Industries; Officina Stellare; Stella Project; T4i) e due università (Università degli Studi di Padova e Università Ca' Foscari di Venezia), tutte appartanenti a quell'ecosistema che vede collaborare enti pubblici, università, centri di ricerca e aziende, e che ha reso il Veneto una delle principali regioni in Italia nella filiera dell'Aerospazio, in grado di muovere 2 miliardi di euro di fatturato e occupare più di 5.000 addetti in 65 aziende.

L'obiettivo a lungo termine è quello di creare una costellazione di satelliti con tecnologia sviluppata Made in Veneto. Questa costellazione, a differenza dei sistemi attuali, sarà in grado di adattarsi al contesto e di fornire servizi su richiesta per diverse applicazioni, riconfigurandosi in base a quanto osservato ed imparato, sfruttando le più moderne tecniche dell'intelligenza artificiale per la comunicazione, anche dove o quando i cellulari non hanno campo; l'osservazione della Terra; il monitoraggio delle emergenze climatiche e supporto alla gestione della crisi; il controllo del traffico marittimo e aereo e il monitoraggio delle coltivazioni e dell'ambiente.

"L'aggiudicazione di questo bando è una svolta molto importante perché unisce eccellenze venete che si presentano sul mercato offrendo servizi ancora più avanzati. La Rete Air sta facendo enormi progressi e ne siamo davvero orgogliosi - commenta Federico Zoppas, Presidente Rir Air (Aerospace, Innovation & Research) - Il network sta maturando sia a livello di competenze sia a livello di lavoro di squadra e questo risultato ne è una prova concreta. Adesso dobbiamo lavorare per realizzarlo in tempi rapidi. L'ecosistema che abbiamo sviluppato in Veneto, per la grande varietà, flessibilità e qualità di prodotti e servizi coinvolti, sta catturando l'attenzione dei grandi player. La new Space Economy è, oggettivamente, un driver di crescita per il sistema economico veneto non solo per gli investimenti che è in grado di attivare e attrarre, ma anche per la sua capacità di accelerare la ricerca, l'innovazione, la formazione e quindi l'occupazione".

Le Università di Padova e Venezia collaborano anche nella definizione della missione e degli obiettivi scientifici, nella valutazione delle performance e nella disseminazione dei risultati.



