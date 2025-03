Per i 30 anni del Mac-Museo Dino Formaggio incontri e dibattiti

"Un filosofo e il suo museo, 30 anni di Mac Dino Formaggio" è il titolo delle celebrazioni che l'amministrazione comunale di Teolo ha organizzato in occasione dell'inizio della nuova stagione museale e della ricorrenza dei 110 anni dalla nascita del filosofo, e che prenderanno il via il 17 marzo, e fino al 5 aprile, tra Teolo e Padova, con un primo incontro dibattito con il filosofo Massimo Cacciari, dedicato a "Formaggio e l'arte contemporanea" all'interno del Palazzetto dei Vicari, sede del Mac nella cittadina sui Colli Euganei.



Fino al 5 aprile numerosi gli incontri e le iniziative, che si svolgeranno tra Teolo e Padova, per ricordare il filosofo "che diede vita a questa istituzione con generosità e senso di riconoscenza nei confronti della nostra comunità che lo accolse nel 1966 - spiega l'assessora alla cultura di Teolo Raffaella Cosentino Borsetto - quando assunse la cattedra di Estetica all'Università di Padova". Situato all'interno del Palazzetto dei Vicari, sede amministrativa e militare della Serenissima Repubblica di Venezia risalente alla fine del XV secolo, il Museo è stato inaugurato e aperto al pubblico nell'ottobre del 1993. Intitolato a Dino Formaggio, oltre che per i meriti e la notorietà acquisita come filosofo e critico d'arte, per il fatto che si devono a lui le generose donazioni di opere di pittura e scultura che costituiscono il patrimonio del Museo.

Il 21 marzo l'incontro sarà dedicato a "Dino Formaggio: corpo a corpo con l'arte" con Andrea Pinotti (ordinario di estetica dell'Università di Milano). Nella stessa occasione verranno presentati la digitalizzazione dell'archivio del professor Formaggio e il progetto di realtà aumentata (che consente di assistere ad alcune lezioni del professore) realizzati dalla Biblioteca di Filosofia dell'Università Statale di Milano.

Giuseppe Sandrini dell'Università di Verona, il 22 marzo, interverrà sui carteggi intercorsi in gioventù tra Dino Formaggio e la poetessa Antonia Pozzi. Con l'occasione ad Antonia Pozzi verrà intitolata una piazzetta a Teolo. Un reading di Antonio Voltolina e Carla Trivellato animeranno la Giornata Regionale dei Colli Veneti, domenica 23 marzo sempre al MAC Dino Formaggio. Concludo i giovani Sabato 5 aprile a partire dalle 18:00 al Mac Dino Formaggio a Teolo ‘Giovani e arte al Mac’ con StE collettivo artistico con esposizione di opere, live sculpting painting graffiti – dialoghi artisti – live acustico (alle ore 21:00)



Al Museo Eremitani di Padova, venerdì 28 marzo, si terrà invece una tavola rotonda sul tema "Musei tra antico e contemporaneo", con Andrea Colasio, assessore alla cultura del Comune di Padova, Paolo Campione direttore del Musec di Lugano e Elio Armano, intellettuale e artista, con Adriana Zeni Formaggio. Il 29 marzo Campione, allievo di Formaggio alla Statale di Milano e studioso delle arti primitive sarà invece al MAC di Teolo per parlare della nascita dell'artecon gli studenti degli istituti d'arte di Padova. Sempre a Padova alla Sala delle Edicole-Arco Vallaresso, il 3 aprile l'incontro con Marcello Ghilardi, professore di estetica, e Luca Illetterati, professore di filosofia teoretica, sul tema "L'arte è tutto cò che gli uomini chiamano arte?". Un dialogo tra due docenti su quanto è maturato dal pensiero di Dino Formaggio grazie alle generazioni a lui successive e sulla fertilità della sua eredità filosofica.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA