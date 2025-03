Ferisce con una coltellata un giovane a Padova, arrestato 23enne

Un 23enne è stato arrestato dalla polizia per aver aggredito un giovane, ferendolo in maniera non grave con una coltellata alla testa nel corso di una lite nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Padova.

L'intervento degli agenti è stato tempestivo bloccando l'aggressore che nel frattempo era fuggito, mentre la vittima è stata soccorsa da un'ambulanza che l'ha portato per le cure al pronto soccorso. Il 23enne è stato invece condotto in questura dove è stato arrestato per lesioni aggravate dall'uso dell'arma, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio. Nel mentre, un'altra 'volante' è intervenuta per soccorrere un 27enne tunisino, richiedente asilo, che presentava una ferita da taglio sul braccio destro, circostanza per la quale è stato accompagnato al pronto soccorso Gli agenti stanno verificando se ci sia una connessione con la precedente aggressione avvenuta a poca distanza dalla stazione ferroviaria e quasi nello stesso tempo.



