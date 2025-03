Elena Sofia Cesca è la Maria del Carnevale di Venezia

Elena Sofia Cesca è la Maria del Carnevale 2025. La giovane è stata ieri sera al termine della Cena di Gala ospitata nelle sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia e condotta da Maurice Agosti e Alessia Pintossi.

Elena Sofia ha 19 anni ed è di Venezia. Studia Medicina e Chirurgia a Padova. Ama viaggiare e andare a visitare i musei; nel tempo libero legge e va in palestra. Il Carnevale rappresenta per lei uno stacco dalla vita quotidiana.

A decretare il successo di Elena Sofia come vincitrice della rievocazione storica riportata in auge da Bruno Tosi nel 1999 e giunta quest'anno alla sua 26esima edizione è stato il voto dei giurati che il 13 febbraio scorso avevano già scelto le 12 Marie tra una sessantina di aspiranti provenienti da tutta la città metropolitana di Venezia. Il consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni Giovanni Giusto ha sottolineato che "la Festa delle Marie è una tradizione che dopo più di mille anni ancora si rinnova. Non solo chi vince ma tutte le ragazze che, come quest'anno, ne hanno fatto parte diventano, di fatto, un tassello che si aggiunge alla continuità di uno tra i più importanti avvenimenti dove protagonista è la donna, epicentro della nostra storia".



