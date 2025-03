A Venezia da 172 paesi per l'omaggio a Casanova

Un numero non è stato ancora calcolato, ma è piuttosto rilevante quello di quanti hanno partecipato ai 19 giorni di festeggiamenti del Carnevale di Venezia (ospiti da 172 nazioni) che chiude stasera all'insegna de "Il tempo di Casanova", in occasione del 300/o anniversario della nascita del celebre avventuriero veneziano. "Il successo di quest'anno - osserva il sindaco lagunare Luigi Brugnaro - conferma il Carnevale di Venezia come uno degli eventi più attesi e amati a livello internazionale. Abbiamo lavorato per garantire un Carnevale sicuro, sostenibile e rispettoso della nostra città, con un'attenzione particolare perché l'offerta fosse più ampia e diffusa possibile. Siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo di questa meravigliosa avventura, vi aspettiamo dal 31 gennaio al 17 febbraio 2026 con tante altre sorprese".

L'edizione 2025, organizzata da Vela spa, ha vissuto una maratona di eventi e spettacoli diffusi nell'intera area metropolitana, con musei aperti in giorni e orari straordinari, con oltre 1000 repliche complessive che hanno coinvolto 80 compagnie per un totale di 250 artisti. Il programma culturale ha offerto più di 50 appuntamenti, tra spettacoli teatrali, mostre e performance. "L'organizzazione di una manifestazione di queste dimensioni è l'esito di uno sforzo collettivo - aggiunge Fabrizio D'Oria, direttore operativo di Vela - Il nostro impegno è quello di mantenere viva questa tradizione portandola avanti nel tempo, aggiornata alle nuove esigenze, e rendendola sempre più accessibile, coinvolgente e sostenibile". I dati della Smart control room, che ha operato h24, ospitando il coordinamento interforze, hanno registrato 172 nazionalità diverse. Come da tradizione, maggioranza relativa di francesi 18,7%, seguiti da spagnoli 12,7%, britannici 10,8%, tedeschi 7,8%, statunitensi 6,3% ed austriaci 4,2%. Tra le curiosità, una ventina di persone che hanno affrontato un volo di oltre 24 ore per arrivare dalle isole Fiji, mentre c'è stata anche una rappresentanza caraibica tra Cuba, Granada e Saint Vincent e Grenadine, compensata dalle latitudini più elevate di Islanda e Isole Far-Oer. Due dati, infine, Veritas ha garantito il servizio della raccolta rifiuti h24 per la sostituzione dei sacchi degli oltre 800 cestini di Venezia: dal 21 febbraio ad oggi sono stati raccolti oltre 520 carri pari a oltre 600 metri cubi di immondizia. Oltre al numero consistente delle forze dell'ordine, sul campo sono stati attivi 1603 operatori della polizia locale tra centro storico e terraferma.



