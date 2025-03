Assalto hacker in Veneto, 30 pmi attaccate in 10 giorni

Una trentina di aziende di dimensione medio piccola, con sede in Veneto, sono state fatte oggetto dal 21 febbraio scorso di altrettanti attacchi informatici arrecati sfruttando falle nei sistemi "firewall" e vulnerabilità di altra natura.

Lo rende noto l'azienda specializzata nella sicurezza digitale Yarix (Var Group), di Treviso, la quale è stata comunque in grado di ripristinare la completa operatività dei propri clienti in 72 ore e di individuare gli autori delle aggressioni in un gruppo internazionale chiamato Threat Actor Akira.

I riscatti richiesti dai pirati informatici per "liberare" i sistemi delle aziende dai blocchi imposti dalla loro azione criminale sarebbero stati compresi tra i 100 mila ed i 400 mila euro ciascuna.



