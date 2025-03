Un morto e un ferito nello scontro frontale tra due autocarri

Un morto e un ferito rappresentano il primo bilancio di uno scontro frontale tra due autocarri.

avvenuto questa mattina ad Arzignano (Vicenza), in un tratto rettilineo che conduce alla zona industriale. Nell'incidente ha perso la vita un autista, mentre l'altro è rimasto ferito. Per cause in corso di accertamento I due mezzi si sono scontrate frontalmente all'altezza di un distributore di benzina. Sul posto sono intervenute due ambulanze del Suem 118 del locale ospedale e un'auto medica, oltre all'elisoccorso giunto da Verona. I vigili del fuoco del locale distaccamento hanno estratto dall'abitacolo uno dei conducenti, rimasto incastrato tra le lamiere e poi affidato ai sanitari che però non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Il conducente dell'altro autocarro è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.





