Evasione da 7 milioni di euro,denunciato imprenditore trevigiano

La Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato il legale rappresentante di una società di autotrasporti che ha sottratto al fisco oltre 7 milioni di euro, attraverso la fittizia ubicazione, in Slovenia, della sede principale della società.

E' quanto scoperto dopo una verifica dei finanzieri di Vittorio Veneto che hanno individuato in Italia il reale luogo di gestione e di amministrazione della società, la quale, di conseguenza, avrebbe dovuto dichiarare i propri ricavi al fisco italiano. La scoperta è avvenuta dopo un accertamento in due siti aziendali a Vittorio Veneto e Conegliano, in cui è stata verificata la presenza di diversi autoarticolati con targa estera. Il monitoraggio delle attività dei due siti ha consentito di stabilire con certezza che la società operava in Italia e non dalla Slovenia, stato in cui la società risultava disporre solamente di un mero recapito presso un professionista. le 'fiamme gialle' hanno infine ricostruito l'entità della frode fiscale, quantificata in ricavi sottratti a tassazione per oltre 7 milioni di euro e Iva per oltre 1,5 milioni di euro. Inoltre, nel corso degli accertamenti, sono emersi dieci lavoratori impiegati in maniera irregolare e nei confronti dei quali la società non aveva versato le previste ritenute d'acconto (per oltre 200mila euro).





