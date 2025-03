Carnevale Venezia, a San Marco tutti i costumi d'Italia

Sul palco di Piazza San Marco a Venezia questo pomeriggio la tradizione ha fatto da protagonista, con le maschere di dieci regioni italiane, selezionate dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia: Piemonte, Sicilia, Trentino Alto Adige, Sardegna, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise e Puglia.

I "Carnevali delle tradizioni" hanno avuto il benvenuto del delegato alla Tutela delle tradizioni del Comune, Giovanni Giusto, accompagnato da Antonino La Spina e Fernando Tomasello, presidente e vicepresidente Unpli. "I Carnevali regionali sono un patrimonio fondamentale - ha detto Giusto - per la valorizzazione dei patrimoni immateriali culturali di cui sono ricchi i nostri territori. In Piazza San Marco, ormai da anni, insieme all'Unpli facciamo riscoprire a tutti i nostri cittadini e visitatori l'identità dei luoghi, rievocando tradizioni e riti antichi che affondano le radici nella storia di questo nostro grande e variegato paese. Momenti come questi non servono solo per divertirsi ma soprattutto per condividere le nostre storie a tutte le persone che ci ascoltano e ci guardano".

Dodici i gruppi selezionati per Venezia con oltre 250 figuranti, legati dal comune denominatore di esibizioni che si tramandano da generazioni o emanano un legame storico con l'identità del territorio. La Calabria ha scelto di portare i "Polecenelle Bielle", una delle quattro maschere tradizionali di Alessandria del Carretto; dalla Campania sono arrivate le Maschere di Castel Morrone, tra cui ha spiccato il "Mazziere"; in rappresentanza del Lazio il Carnevale degli Zanni, giunto da Pescorocchiano, con i personaggi del Turco, il Guerriero e due Zannoni o Purginella. Con la sfilata dei Moccoli in piazza è giunto il Carnevale Castignanese delle Marche, mentre il Molise ha portato il Diavolo di Tufara; a rappresentare il Piemonte "Intelligenza artificiale e sapienza del cuore", un carro allegorico raffigurante un robot in movimento. Dalla Puglia, sono arrivate le maschere tipiche "Domino" e l' "Omene Curte", simboli del Carnevale Sammichelino di Bari. Neoneli, in Sardegna, ha portato Sos Corriolos, una maschera composta da una mastruca di pelle di capra nera con pelli di riccio, e Sas Mascheras'e cuaddu, maschera femminile tradizionale.

Misterbianco, in Sicilia, ha portato Cartoline di Sicilia, ossia un abito su cui vengono affisse le foto dei borghi più caratteristici del territorio, e Souvenir di Venezia. Infine da Tesino, nel Trentino Alto Adige, è arrivato il "Biagio delle Castellare", tradizione popolare che affonda le radici in un evento storico del 1365, quando le truppe di Francesco da Carrara sconfissero e giustiziarono il crudele Biagio, signore della Valsugana e del Tesino.



