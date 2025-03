Arrestate due donne per la truffa del finto carabiniere

La squadra Mobile di Padova ha arrestato due napoletane per tentata estorsione ai danni di una 60enne con la tecnica del 'finto' carabiniere. Una delle due indagate era già sottoposta alla misura dell'obbligo di dimora in un comune nel napoletano.

L'intervento della polizia ha evitato che le due portassero a termine la truffa alla vittima che vive a Correzzola alla quale erano stati chiesti 12 mila euro in contanti o in alternativa gioielli e oro per la stessa somma. La 60enne ha preparato i gioielli in suo possesso, ma al momento della consegna sono intervenuti i poliziotti che hanno bloccato all'ingresso dell'abitazione le due napoletane che sono state arrestate e portate in carcere a Verona a disposizione della Procura della Repubblica di Padova



