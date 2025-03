Ucraina: Lollobrigida, non serve umiliare un popolo aggredito

"Quando c'è una tensione, come con il conflitto di aggressione della Russia all'Ucraina, tutti devono provare a mantenere i nervi saldi. Bisogna capire chi è l'aggressore e capire che il desiderio di pace si deve maturare senza l'umiliazione del popolo aggredito". Lo dice il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida dopo il vertice alla Casa Bianca. "Non mi risulta che Trump e Zelensky siano in guerra" aggiunge, osservando, tuttavia, che "sul dibattito che c'è stato non entriamo nel merito di questioni tanto delicate, che non richiedono commenti". "Bisogna tener conto di fattori che devono essere analizzati nei giusti modi - conclude - senza tentare di strumentalizzare le questioni in un senso o nell'altro".



