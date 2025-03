Sci nordico: Mondiali; torna in Italia Barp, ieri malore in gara

E' terminato dopo appena una gara il Mondiale di sci nordico di Elia Barp. Lo ha comunicato la Fisi con una nota in cui si precisa che "Elia Barp ha accusato un malessere nel corso della gara di skiathlon di sabato (ieri ndr). In accordo con la Commissione Medica della Fisi, l'atleta rientrerà in Italia per gli accertamenti del caso".

Barp, 22enne finanziere di Belluno, aveva chiuso al 53/o posto la gara dello skiathlon (10 km in classico+10 km skating) e poi aveva postato sul proprio profilo Instagram il messaggio: "tornerò più forte, lo prometto".



