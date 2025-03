Rapina con pistola d'epoca 80enne in casa a Padova, arrestato

Un 40enne romeno è stato arrestato dalla polizia di Padova per essersi introdotto nella casa di un uomo di 84 anni, rapinandolo sotto la minaccia di una pistola d'epoca a pietra focaia. Lo straniero era già stato arrestato nel 2010 per sequestro di persona e violenza sessuale in concorso con un connazionale, ai danni di una giovane padovana.

Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di una vicina di casa della vittima. I poliziotti hanno così accertato che un malvivente era entrato nella casa, attraverso un garage, forzando la porta d'ingresso con un martello, con l'obiettivo di compiere un furto, ritenendo che non ci fosse nessuno. Entrato nell'abitazione lo straniero ha però trovato l'84enne che era appena rincasato e l'ha minacciato con la pistola d'epoca che aveva rubato in una delle camere, ed è poi fuggito. Il rapinatore è stato però visto da una donna che ha fornito l'identikit alla polizia e la via presa per la fuga, elementi che hanno poi portato a rintracciarlo e ad arrestarlo. Con se l'indagato aveva ancora l'arma. Era già noto alle forze dell' ordine perchè coinvolto in furti aggravati, rapine e danneggiamenti, resistenza a pubblico ufficiale, oltre a violenza sessuale. L'uomo è stato portato in carcere a disposizione della magistratura. Valutata la gravità dei fatti, il questore di Padova Marco Odorisio ha avviato la procedura relativa a carico del 40enne, ai fini dell'allontanamento dal territorio nazionale, all'esito dell'iter giudiziario.



