L'Italia dell'olio extravergine in mostra a Sol2Expo Verona

È stata inaugurata oggi, presente il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, l'edizione 2025 di Sol2Expo - Full Olive Experience, il Salone dedicato al mondo dell'olivo e dell'olio, in programma fino a martedì 4 marzo a Veronafiere.

Dopo 28 edizioni in convivenza con Vinitaly, il salone debutta come rassegna autonoma, raddoppiando la superficie espositiva per valorizzare la centralità e l'interesse di un prodotto simbolo del Made in Italy. In fiera, per le 230 aziende espositrici presenti, l'attività di incoming condotta da Veronafiere e Agenzia ICE che porterà a Verona oltre 70 top buyer selezionati e invitati da 26 Paesi.

"Qualitativamente l'Italia è imbattibile nel settore dell'olio - ha detto Lollobrigida - e questo deve avere un riconoscimento in termini di valore. L'olio extravergine di oliva italiano deve essere pagato il giusto prezzo, che deve corrispondere alla qualità del prodotto in tavola, riconoscendo il lavoro, i diritti dei lavoratori, dell'ambiente e degli oneri che i nostri imprenditori agricoli devono sostenere. Come ricorda il naming di Sol2Expo, la crescita dell'olio italiano dovrà essere esponenziale. Aver investito sulla centralità sull'olio extravergine sta portando risultati a livello internazionale". "Sol2Expo - ha ricordato il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo - vuole essere un momento di incontro e confronto di e per la filiera, un punto di raccordo tra imprese, istituzioni e consumatori. La scelta di realizzare una manifestazione interamente dedicata all'olivo e all'olio risponde proprio alla necessità di valorizzare un prodotto del made in Italy che, oggi più mai, deve credere nel suo ruolo da protagonista, sui mercati così come sulle tavole".



