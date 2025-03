Spi Cgil, in Veneto cala la popolazione ma crescono over 80

In Veneto gli ultra 80enni sono 382.906 (61% donne, per lo più vedove), pari al 7,6% della popolazione. Erano 306.202 dieci anni fa, il 5,7% dei residenti, pari a 76.700 ottuagenari in più; nello stesso arco di tempo la popolazione complessiva regionale ha perso 53.500 abitanti. Lo sottolinea lo Spi Cgil veneto, in base alle elaborazioni dei dati Istat.

La provincia di Belluno guida la classifica, con 17.753 "grandi anziani", quasi il 9% della popolazione, +14% in dieci anni. Al secondo posto Venezia (8,6%) dove l'aumento degli ultimi dieci anni è passato da 56.277 a 70.166 unità (+27%).

Rovigo è terza, con una quota dell'8,5% e un +3,8% in 10 anni.

Le quattro province rimanenti ospitano simili percentuali di ottuagenari, e un aumento decennale del +31% del Vicentino.

Tra i Comuni, a Cibiana di Cadore gli ultra80enni rappresentano il 15,3% dei residenti, anche se in un numero ridotto di abitanti. Segue nel vicentino Pedemonte (13,4%), quindi i bellunesi Lamon (13%) e Voltago Agordino (12,4%). Fra Vicenza e Padova i comuni più giovani: dal 4,42% di Zermeghedo (Vicenza) al 4,35% di Massanzago (Padova) fino al 4% di Gambugliano (Vicenza), che però ha solo 845 abitanti.

Per Massimo Cestaro, componente della segreteria dello Spi Cgil del Veneto "l'allungamento dell'aspettativa di vita è un fattore evidentemente positivo, ma il fenomeno deve essere gestito, in primo luogo, per quanto concerne la sanità territoriale. C'è poi il fondamentale tema dell'assistenza, visto che il 40% degli ultra 80enni è in parte o del tutto non autosufficiente. Aggiungiamo il pericolo isolamento, molto insidioso soprattutto nelle aree più ostiche come quelle del Bellunese e del Rodigino ma anche nelle grandi città, che hanno visto scomparire, fra l'altro, un numero cospicuo di negozi di vicinato, veri e propri presidi e punti di riferimento per i più anziani. Riteniamo altresì fondamentali i progetti legati all'invecchiamento attivo, che necessitano di risorse importanti e di un confronto costante fra Regione e realtà di rappresentanza come la nostra. È essenziale, infine, governare una transizione tecnologica - conclude - che per molti versi sta tagliando fuori e mettendo all'angolo proprio le persone più anziane".



