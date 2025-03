Slitta deposito motivazioni condanna Turetta, si va ad aprile

Slittano i tempi per il deposito delle motivazioni della condanna all'ergastolo di Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin.

Non sarà ai primi di marzo, ma a metà aprile che la Corte d'Assise depositerà le motivazioni; una decisione assunta del presidente del collegio, Stefano Manduzio, e anticipata da Rai3 Veneto.

I 90 giorni per il deposito sarebbero scaduti il 3 marzo; è stato invece deciso uno slittamento di 40 giorni su questa data, il che porterà a metà aprile.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA