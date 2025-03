Morte erede dei Luxardo, tre indagati per omicidio colposo

La Procura della repubblica di Padova ha aperto un fascicolo d'indagine, con l'ipotesi di omicidio colposo, per la morte di Italia Salvagnin Luxardo, detta "Pupa", caduta in una piscina dell'hotel termale "Ermitage Bel Air Medical" di Teolo (Padova) il 23 novembre scorso.

Dall'autopsia è infatti emerso che la donna, erede della dinastia a capo dell'omonima azienda di liquori, sarebbe morta per annegamento, e non a causa di un malore, dopo essere caduta nella piscina. Tre persone sono iscritte registro degli indagati: la badante della donna, il bagnino e il titolare della struttura termale.

Secondo quanto accertato, l'anziana aveva la necessità di avere assistenza costante, quindi è da accertare perché fosse finita in acqua, e perché al momento dell'annegamento non fosse presente il bagnino. I frequentatori della piscina erano intervenuti dopo averla vista in difficoltà in acqua, nell'area degli idromassaggi, trascinandola poi a bordo piscina e infine all'asciutto.



