Bar di Padova centro per lo spaccio droga, chiuso per 45 giorni

La questura di Padova ha disposto la sospensione per 45 giorni, ad un bar di via Buonarroti per spaccio di droga e frequentazione di persone pregiudicate e pericolose.

Il locale era stato già oggetto di controlli dopo alcune segnalazioni dei residenti che lamentavano la presenza di avventori con precedenti e coinvolte nello spaccio di sostanze stupefacenti. Il 20 febbraio la squadra Mobile era intervenuta poco prima di mezzanotte perchè due giovani magrebini, fratelli di 27 e 19 anni, già noti per fatti di droga, dopo aver assunto sostanze alcoliche, oltre ad alzare il tono di voce disturbando il vicinato. I poliziotti avevano notificato ad uno dei due il provvedimento di Dacur vietando l'accesso e lo stazionamento nei pressi dei pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento per la durata di tre anni. Il giovane colpito dal provvedimento il 9 febbraio scorso, era stato indagato per avere, in concorso con altri due connazionali, causato lesioni personali aggravate con l'uso di coltello, contr tre giovani albanesi che si erano rifiutati di acquistare cocaina. Il locale, tra l'altro, è al centro di un'indagine della guardia di Finanza sullo spaccio di droga.



