Verona è la provincia del Veneto con più imprese straniere

Con 12.115 aziende Verona si conferma al primo posto tra le province venete per numero di imprese straniere e seconda, dopo Venezia, per concentrazione, mentre a livello nazionale la città scaligera si posiziona al nono posto, con Milano, Roma e Torino a guidare la classifica. È l'istantanea che emerge dall'elaborazione dei dati del Registro delle imprese della Camera di Commercio di Verona al 31 dicembre 2024. Delle oltre 91mila imprese complessivamente registrate in provincia, il 13% è infatti a guida straniera, un dato superiore sia alla media regionale (12%) che a quella nazionale (11,3%).

Le conduzioni internazionali registrano inoltre una crescita complessiva del 3,6% rispetto al periodo pre-pandemia, in controtendenza con quelle italiane che sul pari periodo segnano un -7,1%.

"La nostra provincia rappresenta un esempio di economia in salute, in grado di attrarre investimenti da tutto il mondo - dice il presidente della Cciaa scaligera Giuseppe Riello -.

Verona si dimostra così un polo d'impresa internazionale strategico, con quasi un quarto delle aziende straniere sul totale di quelle registrate in Veneto e di cui oltre il 14% condotte da under 35, e al tempo stesso di distingue come un'agorà di integrazione importante, dove la presenza di imprenditori Ue ed Extra-Ue contribuisce al dinamismo della nostra economia".



