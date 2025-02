Vende droga vicino stazione Padova, arrestato

La Polizia di Stato di Padova arrestato nell'area circostante la stazione ferroviaria un 19enne cittadino nigeriano per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il cittadino straniero è stato visto cedere un involucro di cellophane ad una donna la quale, in cambio, ha consegnato all'uomo una banconota di 10 euro.

Alla vista degli agenti il ragazzo ha tentato di scappare in direzione della stazione ferroviaria ma è stato raggiunto e fermato dagli agenti i quali lo hanno poi accompagnato in Questura dove veniva identificato per un 19enne cittadino nigeriano regolare sul territorio dello Stato, con a carico precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di perquisizione personale, il 19enne veniva trovato in possesso della somma di 10 euro appena ricevuta dalla donna e, nascosti in una tasca appositamente creata all'interno del giubbino, di 2 confezioni di blister contenenti 4 pastiglie di Tapentadolo (compresse a base di oppiacei) di cui non sapeva giustificare la detenzione né la provenienza, sostanza per la quale era stato già arrestato nel 2022.



