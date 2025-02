Va in pensione la 'Vaca Mora', il trenino che raggiungeva Asiago

Dopo 60 anni di onorato servizio va in pensione la 'Vaca Mora', il trenino a vapore che si arrampicava sbuffando dalla pianura vicentina ad Asiago. Ma si tratterà solo di un riposo temporaneo, ha assicurato il presidente del Veneto Luca Zaia. "Ho già dato disposizioni - ha annunciato - perchè si faccia il restauro di un treno che è ancora efficiente dopo questi decenni. Magari faremo dele corse storiche - ha aggiunto - delle corse d'amarcord, diventerà il nostro Orient Express, non ci metteremo i letti ma sarà un'occasione per riulizzare questo treno storico".

Il governatore ha poi anticipato che la Regione "presenterà un grande progetto per le Olimpiadi, considerato che anche lì abbiamo provveduto con l'elettrificazione sino a a Calalzo, con la possibilità di proseguire in bicicletta".

"Io resto ancora innamorato del Treno delle Dolomiti per arrivare a Cortina, con un miliardo di investimento si potrebbe fare un grande lavoro - ha concluso - e allora potremmo pensare di lasciar fuori le auto in determinate giornate e pensare di avere questa navetta che va su e giù".



