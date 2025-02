Un murale per scandire il tempo del viaggio scolastico a Dolo

Un grande orologio che richiama il tempo che scorre, segnando le tappe del viaggio scolastico. Ma non è un orologio qualunque: i numeri, che rappresentano il ciclo scolastico, le immagini e le parole che lo circondano parlano di aspirazioni e traguardi.

E' il significato del grande murale che è stato realizzato e inaugurato oggi all'istituto scolastico Itcs 'Lazzari' di Dolo (Venezia).

Nell'opera, realizzata dagli studenti della classe 5D sotto la guida della professoressa di arte Diana Favaro, è il simbolo di un percorso fatto di idee, passione e lavoro di squadra.

"Possiamo notare - spiega Favaro - un germoglio, che simboleggia l'inizio di un nuovo percorso, un libro aperto, simbolo di conoscenza e apprendimento, una bussola, che rappresenta l'orientamento verso il triennio, una scala, che sembra invitare a salire, a guardare oltre e a sognare in grande, infine il cappello, che simboleggia la fine del percorso scolastico e la presa del diploma".

"La parola 'sogni' - conclude entrando in un dettaglio - inserita nella cornice dell'orologio, è scritta nelle diverse lingue che vengono insegnate in questa scuola, ci ricorda che il desiderio di crescere e realizzarsi è universale".



