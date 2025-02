Patti Smith in Piazza San Marco a Venezia il 7 luglio

Patti Smith sarà in concerto in Piazza San Marco a Venezia il 7 luglio per il Festival della Bellezza La carismatica artista statunitense in un'atmosfera unica proporrà i suoi capolavori, canzoni che hanno fatto la storia del rock e connesso l'immaginario artistico e poetico di più generazioni.

"Su un palco unico al mondo un'altra grande artista omaggerà la bellezza della nostra città -dice il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro - Venezia metropolitana si prepara a passare un'estate all'insegna della musica e di appuntamenti culturali che regaleranno tante emozioni".

I biglietti del concerto "Patti Smith in Venice" sono disponibili sui circuiti Ticketone e Boxol da oggi, venerdì 28 febbraio.

Una lunga carriera iniziata 50 anni fa con Horses, acclamato come uno degli album più influenti nella storia della musica, opera innovativa e leggendaria nella quale convivono suggestioni del primo rock e fraseggi di poeti dalla beat generation a Rimbaud e Baudelaire. E poi una lunghissima serie di successi, con album come Radio Ethiopia, Easter, che include Because the Night, scritta con Bruce Springsteen, Wave, Dream of Life, con la celeberrima People Have the Power, Gone Again, Peace and Noise, Gung Ho, Trampin', Banga e Outside Society.



