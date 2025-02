Molestie sessuali al lavoro, imprenditore condannato a Treviso

Un industriale trevigiano della meccanica 68enne è stato condannato oggi dal Tribunale di Treviso alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione perché riconosciuto colpevole del reato di violenza sessuale nei confronti di una dipendente di 40 anni la quale, dopo aver sopportato a lungo le pressioni del suo titolare, si era decisa a denunciarlo.

L'uomo, secondo l'accusa, in più occasioni avrebbe fatto capire alla lavoratrice la "necessità" di assecondarlo al fine di poter ottenere avanzamenti di carriera, e non si sarebbe trattenuto in varie occasioni dal toccarle i glutei anche in presenza di altre persone, fino a cercare un rapporto più esplicito al quale lei è riuscita ad opporre resistenza.

La decisione di rivolgersi alla magistratura sarebbe scaturita, dunque, da quest'ultimo approccio. Nel corso del procedimento sono state raccolte testimonianze di altre dipendenti relative a comportamenti dell'uomo altrettanto impropri nei lodo confronti.





