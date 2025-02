Due nuovi treni ibridi e 3 convogli pop affidati a Trenitalia

Infrastrutture Venete, società partecipata al 100% dalla Regione del Veneto, che gestisce le infrastrutture di navigazione interna regionale e del Sistema idroviario Padano Veneto, i servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale e le infrastrutture ferroviarie di proprietà della Regione, ha consegnato a Marghera a Trenitalia cinque nuovi treni che serviranno le linee Adria-Venezia Mestre, Chioggia-Rovigo e Rovigo-Verona e l'ambito del più esteso Contratto regionale.

Il passaggio è avvenuto, questa mattina, nel corso della presentazione alla stampa tenuta dal Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia alla presenza di Alessandra Grosso, Direttore Generale di Infrastrutture Venete, e di Ivan Aggazio, Direttore Regionale Veneto di Trenitalia. I nuovi convogli, i primi di una flotta che verrà ulteriormente arricchita nei prossimi mesi, sono stati acquistati da Infrastrutture Venete tramite le commesse di acquisto attivate nell'ambito del Contratto di Servizio di Trasporto Pubblico Locale Ferroviario, sostenuto con fondi della Regione Veneto, e affidato a Trenitalia a settembre 2024.

I primi due treni presentati sono i convogli Stadler ibridi, modello "Flirt Dmu ibrido", a trazione diesel e con batterie di accumulo, da 326 posti capaci di viaggiare a una velocità di 140 km/h e serviranno prioritariamente le linee ferroviarie Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona. I nuovi mezzi saranno sostenibili, innovativi e in grado di garantire un servizio più confortevole ed ecologico grazie a ridotti consumi e alla doppia alimentazione- diesel e a batteria - che consentirà di abbassare le emissioni di CO2 e la rumorosità. Questi saranno operativi, completato il ciclo di istruzione del personale di condotta, da metà marzo 2025.

L'investimento complessivo per l'acquisto dei treni, cofinanziato da Infrastrutture Venete e mediante le risorse del Fondo Complementare al PNRR destinate al "Progetto integrato per il potenziamento dell'attività turistica Delta del Po, ammonta a oltre 12milioni 790mila euro. Gli ulteriori tre mezzi, convogli di tipo Pop ETR 104, prodotti da Alstom, da 515 posti capaci di viaggiare fino a 160 km/h saranno immediatamente operativi, nell'ambito del Contratto Regionale, sulla linea ferroviaria Treviso - Portogruaro e Venezia - Rovigo. L'investimento per l'acquisto dei treni sostenuto parzialmente dalla società regionale ammonta complessivamente a oltre 18milioni 338mila euro.

Infine, insieme ai cinque convogli, è stato mostrato anche un nuovo treno Rock ETR521 di Hitachi. Quest'ultimo, immediatamente operativo sulle linee del Veneto già servite da materiale analogo e che sarà destinato a partire da dicembre 2025 alla linea ferroviaria Padova - Belluno, rientra tra i materiali rotabili il cui acquisto fa capo direttamente a Trenitalia nell'ambito degli investimenti previsti da parte della società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nell'ambito del Contratto di Servizio Veneto.

"La Regione Veneto attraverso la nostra società -ha spiegato Alessandra Grosso, DG di Infrastrutture Venete- ha deciso di investire oltre 31milioni di euro per aumentare la qualità del servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale mediante il rinnovo dei mezzi che abbiamo messo a disposizione di Trenitalia e che viaggeranno sulle linee Adria-Venezia Mestre, Chioggia-Rovigo e Rovigo-Verona e sulle linee regionali. Questi investimenti si inseriscono in un progetto ambizioso sostenuto con risorse nostre e in parte provenienti dal fondo FSC 2014-2020 e da quello complementare al PNRR per il potenziamento delle attività di tipo turistico. Occorre quindi ricordare che quelli che abbiamo presentato oggi sono solo i primi mezzi di una flotta più importante che siamo sicuri migliorerà l'esperienza di viaggio degli utenti per l'elevata innovazione, le migliori prestazioni tecniche e in termini di sicurezza, sostenibilità e comfort".

"I risultati di puntualità in Veneto - ha dichiarato Maria Annunziata Giaconia, Direttore della direzione business regionale e sviluppo intermodale- che si attesta sul 94% includendo tutte le cause e sale al 99%, calcolando le sole cause Trenitalia, in continuità con il 2024, confermano l'impegno del Regionale nel garantire un servizio sempre più affidabile, accessibile e vicino alle esigenze dei viaggiatori. In crescita anche la customer satisfaction, con il 92,8% dei clienti soddisfatti. Un percorso di miglioramento continuo che valorizza gli investimenti messi in campo da Trenitalia, di oltre 1 miliardo, di cui oltre 660 milioni in nuovi treni".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA