A Confindustria Belluno Dolomiti il Premio "Impact Award" del Consorzio Elis, un ente non profit che, attraverso la collaborazione con oltre 120 aziende, promuove progetti di innovazione e sviluppo, offrendo nuove e migliori opportunità di lavoro tramite formazione e orientamento. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato, davanti a cinquecento partecipanti, in occasione dell'evento "InnovareXCrescere" che si è svolto nei giorni scorsi all'Auditorium della Tecnica di Roma: un appuntamento organizzato anche per festeggiare i dieci anni del progetto "Open Italy", un programma di innovazione aperta e collaborativa, ad alto impatto sociale e territoriale, che coinvolge alcune tra le più importanti aziende del Paese. Tra le altre realtà premiate ci sono Leonardo, ENI, Unicredit, Fincantieri, Ferrovie dello Stato.

"Siamo felici che il nostro impegno sia stato compreso e premiato. Il fattore innovazione per il nostro manifatturiero è strategico. Solo innovando e investendo su nuove tecnologie e connessioni possiamo continuare a crescere e guardare al futuro" afferma Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti e di Anfao, l'Associazione nazionale dei fabbricanti ottici. "L'innovazione è l'essenza stessa del nostro Made in Italy", rimarca Berton.



