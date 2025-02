Venezia, per fare punti servono i gol in attacco

Sulla carta non c'è partita: la terza della classifica con il migliore attacco della Serie A, come l'Atalanta, che ospita il Venezia, penultimo, che trova il gol con il contagocce: ultima rete segnata un mese fa nella sconfitta di Udine, poi tre gare a secco.

Invece la convincente prova casalinga con la Lazio permette a Di Francesco di approcciarsi alla trasferta di sabato pomeriggio in terra orobica con alcune certezze. La difesa sta diventando ermetica e comunque anche Sverko è ormai pronto per tornare nel reparto. A centrocampo gli innesti di gennaio hanno garantito freschezza e palleggio e a Bergamo potrebbe esserci spazio, almeno per uno spezzone, anche per Duncan.

L'incognita resta la capacità realizzativa: Fila è una scommessa per il futuro, Maric a Monza era addirittura fuori dalle rotazioni, Yeboah non ha ancora trovato la via della rete, Gytkjaer ha segnato l'unico - ma inutile - gol proprio a Udine.

Resta Oristanio, che è a quota 2 (uno direttamente da calcio d'angolo) ma non può essere definito esattamente un bomber.

La consolazione per Di Francesco arriva dall'infermeria: dopo mesi di defezioni, ha a disposizione 25 giocatori di movimento.



