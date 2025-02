Presentata la 6/a edizione del Salone Nautico di Venezia

Saranno oltre 300 le imbarcazioni protagoniste del Salone Nautico di Venezia 2025, presentato oggi dal sindaco, Luigi Brugnaro, a Ca' Farsetti, sede del municipio lagunare. La manifestazione, organizzata da Vela Spa in collaborazione con la Marina Militare Italiana, si terrà nello storico Arsenale dal 29 maggio al 2 giugno.

Sarà un Salone concentrato su ecosostenibilità, design, fusione e innovazione. Si svilupperà su una superficie di 50mila mq, 30mila dei quali saranno dedicati a spazi espositivi a terra, 9mila all'interno; nel rio delle Galeazze torna l'area inaugurata lo scorso anno, dove saranno valorizzate le imbarcazioni in legno.

Tra le unità da diporto esposte ci saranno 30 imbarcazioni a vela e catamarani a propulsione elettrica, 40 imbarcazioni elettriche e a idrogeno, 35 gommoni di lunghezza compresa tra i 6 e i 17 metri, e ancora 30 imbarcazioni in legno all'interno del cosiddetto 'Wood Village'. Un intero pontile sarà poi dedicato esclusivamente a imbarcazioni fino a 15 metri, mentre sulla riviera principale saranno esposti 37 yacht, tra i quali uno da 50 metri e diversi da 30. Un'altra area sarà dedicata alle imbarcazioni in vetroresina - saranno 40 in tutto - e infine una dedicata agli sport nautici.

Le aree espositive interne, le cosiddette 'Tese', saranno il cuore dell'esposizione di accessori, arredi per gli interni degli yacht, componenti, motori e strumentazione di bordo, dove tecnologia e design insieme rappresentano la chiave del successo del Made in Italy.

Al Salone ci saranno "tecnologia e falegnameria di ogni genere - ha commentato Brugnaro -, e ci sarà la nostra tradizione con barche in legno, costosissime e difficili da costruire, che vendiamo in tutto il mondo". Questo, ha ricordato il primo cittadino, "è l'unico Salone Nautico al mondo dove si può arrivare in barca, ed è organizzato in un periodo favorevole. Ci sono anche convenzioni specifiche per il popolo del mare, che invito a venire in barca".



