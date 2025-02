Milano-Cortina: Saldini, dal 24 marzo preomologazione pista bob

Si terrà dal 24 al 31 marzo prossimi la preomologazione della pista da bob di Cortina D'Ampezzo, destinata alle gare di discesa delle Olimpiadi invernali 2026. Lo ha annunciato stamani l'ad di Simico, Fabio Saldini, in occasione dell'inizio del ghiacciamento dello Sliding Center ampezzano.

"Abbiamo cominciato a ghiacciare - ha detto Saldini ai giornalisti - e contiamo che per la settimana prossima si vedano già i primi settori. Poi comincerà il percorso per la preomologazione che si terrà dal 24 al 31 marzo, con 30 atleti internazionali che saranno ospitati a Cortina, i più grandi esperti di bob, skeleton e slittino".

Saldini ha precisato che "le prove saranno il 24 e le prime discese il 25, quindi progressivamente per fine mese si scenderà più continuativamente. Mi ha chiamato il presidente del Cio per congratularsi, e sono molto felice", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA