Lavoratori 'in nero' in un club per scambisti a Rovigo

Un "Club prive" per scambisti che impiegava lavoratori "in nero" è stato scoperto e sanzionato dalla Guardia di Finanza di Rovigo, in un controllo urgente disposto su segnalazione e coordinamento della Prefettura di Rovigo.

All'entrata i finanzieri hanno accertato che l'ingresso nel locale era aperto a chiunque e non solo ai "soci", tramite pagamento sul posto ed in contanti della quota più il biglietto d'ingresso, un escamotage per consentire l'accesso a chiunque, e spia della natura commerciale del club.

All'esterno del locale erano presenti alcuni addetti alla sicurezza e accoglienza, all'interno operavano i barman, un dj e dei guardarobieri, in totale sette lavoratori completamente "in nero". L'ispezione fiscale ha così accertato la natura di impresa commerciale della finta associazione, con la ricostruzione del volume d'affari da sottoporre a tassazione.

Il comando dei Vigili del fuoco di Rovigo ha rilevato l'omessa presentazione della "Scia", le carenze documentali sulla conformità degli impianti e la sicurezza nei luoghi di lavoro



Riproduzione riservata © Copyright ANSA