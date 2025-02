Carnevale, a Venezia è il giorno del Taglio della testa del Toro

Sul palco di Piazza San Marco a Venezia questo pomeriggio ha preso vita la scenografica rievocazione del Taglio della Testa del Toro, un rituale che affonda le sue radici nel passato medievale della città lagunare e che, ancora oggi, viene riproposto come parte delle celebrazioni del Carnevale.

Il taglio della Testa del Toro è legato alla vittoria della Repubblica di Venezia contro il Patriarca di Aquileia, avvenuta nel 1162. La storia narra che, dopo aver sconfitto le truppe nemiche, il Doge Vitale II Michiel volle celebrare l'evento imponendo ogni anno al Patriarca Ulrico di Aquileia, che aveva tentato di conquistare Grado, città della Serenissima, il tributo di un toro, 12 pani e dodici maiali, che venivano sacrificati in Piazza San Marco.

Il toro rappresentava il nemico sconfitto, mentre i maiali simboleggiavano i suoi alleati. Gli animali venivano successivamente macellati e cucinati e la loro carne distribuita durante i banchetti tra i nobili, il clero, il popolo e i carcerati. Da qui l'espressione "Tagiar la testa al toro", ossia "tagliare la testa al toro": un modo di dire che è diventato universale ma che nasce a Venezia e proprio nel periodo di Carnevale. Il suo significato metaforico, come noto, è quello di arrivare finalmente a prendere una decisione dopo che se ne discute da tanto tempo.

Lo storico rito del "sacrificio" dell'animale andato in scena sul palco di Piazza San Marco ha ripercorso simbolicamente la vicenda, tra gli applausi del pubblico di Piazza San Marco.

Nella rappresentazione storica sono state protagoniste anche le 12 Marie del Carnevale di Venezia, che hanno partecipato alle celebrazioni sul palco di piazza San Marco insieme ai tanti figuranti in maschera.



