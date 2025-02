Biennale Arte 2026, indetto bando per curatore Padiglione Italia

La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, dentro al Dipartimento per le Attività Culturali, ha indetto una selezione pubblica internazionale per il conferimento dell'incarico di curatore del Padiglione Italia in occasione della 61.

Esposizione Internazionale d'Arte - La Biennale di Venezia 2026, curata da Koyo Kouoh. Obiettivo dell'avviso pubblico, si legge in una nota del ministero, è selezionare una proposta curatoriale che racconti la contemporaneità del nostro Paese nel campo delle arti visive, all'interno del costruttivo confronto internazionale che la Biennale di Venezia propone sullo scenario artistico da più di un secolo, e restituisca una visione anche particolarmente innovativa e non convenzionale del panorama dell'arte italiana contemporanea, sia dal punto di vista creativo sia dei contenuti.

La proposta dovrà presentare un'indagine sulle ricerche e sulle pratiche artistiche contemporanee italiane, sulla loro capacità di rappresentarne la dimensione identitaria odierna, anche confrontandosi con le questioni più urgenti della società e della cultura del nostro Paese oggi, e con l'ambizione di stimolare un dibattitto a livello nazionale e internazionale, sottolineando inoltre il ruolo che l'Italia può svolgere a livello globale nell'ambito dell'arte visiva contemporanea.

Come nelle precedenti edizioni, si intende sostenere la realizzazione di un progetto curatoriale caratterizzato da una selezione limitata di artisti. In linea con le scelte di altri padiglioni nazionali, sarà ben valutata una proposta che preveda il coinvolgimento di un numero massimo di tre artisti, che affrontino con le loro opere, in maniera originale e in dialogo stretto e costruttivo con gli spazi delle Tese delle Vergini, esperienze e ricerche innovative, anche attraverso percorsi interdisciplinari e multimediali.

"L'apertura dell'avviso pubblico per la selezione del curatore del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2026 - ha dichiarato il ministro della Cultura Alessandro Giuli - segna un momento cruciale per la valorizzazione e la promozione dell'arte contemporanea italiana sulla scena internazionale. La Biennale di Venezia rappresenta da sempre un punto di riferimento per il confronto tra le più significative ricerche artistiche globali e il Padiglione Italia è una vetrina di straordinaria importanza per mostrare la ricchezza e la vitalità della nostra produzione artistica. Invitiamo dunque curatrici e curatori a partecipare numerosi a questa selezione pubblica, portando idee, visioni e prospettive che possano contribuire a definire una narrazione contemporanea e innovativa dell'arte italiana".

Per il Direttore Generale Creatività Contemporanea Angelo Piero Cappello, "con questa selezione pubblica, la Direzione Generale Creatività Contemporanea ribadisce il proprio impegno nel sostenere una curatela capace di raccontare le urgenze, le sfide e le prospettive dell'identità artistica nazionale contemporanea, favorendo progetti che sappiano coniugare visione innovativa e radicamento culturale". La selezione prevede anche quest'anno una procedura in due fasi, la seconda delle quali è su iniziali dieci proposte 'finaliste' per arrivare ad una terna finale che il Direttore Generale Creatività Contemporanea e Commissario del Padiglione Italia sottopone al Ministro della Cultura per la scelta. La Commissione di valutazione è composta dal Direttore Generale, dal Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico per l'arte e l'architettura contemporanee e da tre personalità di alto profilo scientifico afferenti al settore dell'arte contemporanea indicate dal Ministro della Cultura tra direttori di musei, centri d'arte e istituzioni del contemporaneo nazionali e internazionali, critici, curatori, docenti universitari ed esperti di chiara fama nazionali e internazionali sul sistema del contemporaneo. Le candidature possono essere presentate esclusivamente utilizzando il Portale Bandi della DGCC entro e non oltre il 15 aprile 2025, ore 12:00.



