Banco del Mutuo Soccorso, esce l'album Storie Invisibili

Anticipato dal singolo Il Mietitore, esce Storie Invisibili, il nuovo album del Banco del Mutuo Soccorso, dal 28 febbraio in Italia e sul mercato internazionale (etichetta The Saifam Group). La band che ha fatto scuola nel prog rock, stimata nel mondo, torna con un lavoro che è l'ideale completamento di una trilogia dedicata all'esistenza umana.

Dopo Transiberiana (2019) e Orlando: le forme dell'amore (2022), ecco il nuovo concept album Storie Invisibili, in cui il particolare diventa universale e contemporaneo, attraverso il racconto di dodici storie individuali di personaggi comuni ma che rappresentano tutti noi e che costituiscono la storia vera dell'umanità. L'idea di scrivere una Trilogia dedicata all'esistenza umana nasce nel 2015, un anno molto duro per il Banco, con la scomparsa di Francesco Di Giacomo e Rodolfo Maltese, e l'emorragia cerebrale che colpisce Vittorio Nocenzi.

Ma la storia del gruppo è destinata a rinnovarsi e a ripartire.

Storie Invisibili sono racconti di avvenimenti di persone dei nostri giorni che si alternano ad altri che riguardano personaggi vissuti in momenti precisi della storia universale.

Come in L'ultimo moro dell'Alhambra (la storia di un uomo mussulmano che non capisce perché viene cacciato dalla sua terra natale in Spagna, un'antica storia che purtroppo ha molti punti in comune con quello che in questi nostri tempi sta accadendo in Palestina), o in Sarà Ottobre (il racconto di due ragazzi che avevano creduto agli ideali della rivoluzione bolscevica e che invece si scontrarono con un nuovo potere). Spazio anche a fatti della contemporaneità, come accade con Studenti, protagonisti i ragazzi che oggi stanno tornando ad occupare le università in tutta Europa, esprimendo disagio e sfiducia sempre crescenti. O al brano La casa blu che racconta di un ucraino sotto i bombardamenti.

"Oggi - racconta Vittorio Nocenzi - siamo soffocati da una comunicazione costantemente tragica e drammatica. Sembra non esserci più spazio per esperienze spirituali, tutto è trasferito sul piano dell'interesse e del calcolo economico, dimenticando però che la parte più importante di noi è quella chiamata 'anima', cioè l'insieme dei nostri desideri, dei nostri sogni e speranze! Io sento che la gente chiede di nuovo idee, sentimenti, prospettive a misura d'uomo … Viviamo in un mondo sempre più complicato, dove però dobbiamo trovare un posto anche per la parte più importante della nostra vita, i nostri ideali".

L'album sarà presentato al pubblico con due meet&greet, il 6 marzo a Milano (ore 18.30 a Dischivolanti, Ripa di Porta Ticinese 47) e l'11 marzo a Roma (ore 18.00 alla Discoteca Laziale, Via Giolitti 263); e accompagnato da un tour. Queste le prime date annunciate: 7 marzo Milano, Teatro Dal Verme; 15 marzo Trento, Auditorium Santa Chiara; 22 marzo Alessandria, Teatro Alessandrino; 24 marzo Seriate - Bergamo, Teatro Gavazzeni; 28 marzo Busto Arsizio (Varese), Teatro Sociale; 29 marzo Varese, Teatro di Varese; 04 aprile Rezzato (Brescia), Cineteatro Lolek; 05 aprile Conegliano (Treviso), Teatro Accademia; 12 aprile Piacenza, Teatro Politeama; 5 maggio Catania, Teatro ABC; 6 maggio Palermo, Teatro Al Massimo; 7 maggio Agrigento, Palacongressi.



