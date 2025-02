Badante killer, interdittiva a due farmacisti di Vicenza

Un provvedimento interdittivo è stato notificato dai carabinieri a due farmacisti vicentini, accusati di spaccio di medicinali a base di Benzodiazepine, nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto, lo scorso dicembre, della 46enne Paola Pettinà, la finta badante che tra il 2022 e il 2024 avrebbe intossicato con dosi letali di farmaci gli anziani di cui si occupava, spacciandosi come assistente socio sanitaria.

La donna è indagata per omicidio aggravato, tentato omicidio e rapina nei confronti di anziani che assisteva.

Su disposizione della Procura di Vicenza, i carabinieri berici insieme ai colleghi del Nas hanno effettuato delle perquisizioni e relativi sequestri presso alcune farmacie della zona che avrebbero fornito medicinali alla donna senza le previste prescrizioni. Nel corso delle indagini è stato infatti appurato che, in numerose occasioni, i gestori responsabili di queste farmacie hanno venduto, infatti, alla 46enne medicinali a base di benzodiazepine, che in alcuni casi erano destinati alla cessione a terzi da parte dell'indagata, senza la presentazione di una valida prescrizione medica.

La procura, pertanto, ha disposto nei confronti dei due farmacisti la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione di farmacista per la durata di un anno.

Nell'inchiesta si sarebbero prese in considerazione altre tre morti sospette, oltre all'omicidio dell'81enne Imelda Stevan, per il quale è finita in carcere Paola Pettinà. Tra le morti sospette anche quello dell'ex marito della 46enne, Romano Rossi, 88 anni, mentre l'ex compagno e convivente della donna era riuscito a salvarsi dall'avvelenamento da farmaci grazie al ricovero in ospedale



