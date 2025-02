Accordo Regione-farmacie per screening del tumore al colon retto

La Regione del Veneto rinnova l'accordo biennale con le farmacie per il prossimo biennio per lo screening per il tumore al colon retto. Lo annuncia ederfarma Veneto. I cittadini (servizio gratuito nella fascia 50-74 anni) possono ritirare il kit in farmacia e consegnare il campione biologico che, grazie alle Aziende della Distribuzione Intermedia, viene inviato ai laboratori di analisi.

Hanno accettato l'89% delle farmacie venete. L'adesione della popolazione target ha toccato il 64,2% rispetto alla media nazionale del 34,9% (dati Osservatorio Nazionale Screening). Nel 2024 (monitoraggio al 30 novembre 2024) i kit consegnati dalle farmacie aderenti agli utenti sono stati 424.517 (436.359 nel 2023); i campioni di materiale biologico consegnati dagli utenti alle farmacie sono stati 401.788 (413.636 nel 2023).

"Le farmacie venete hanno compreso in pieno l'importanza e il valore socio-sanitario della campagna dello screening del colon retto per prevenire tumori che hanno un'incidenza molto alta - dichiara Andrea Bellon, presidente Federfarma Veneto -. Alla base del successo veneto c'è anche il coinvolgimento delle Aziende di Distribuzione Intermedia del farmaco: non solo consegniamo il kit al cittadino, ma lo invitiamo a tornare in farmacia per portarci il campione biologico e qui entra in gioco la distribuzione intermedia che lo preleva in farmacia e lo porta ai laboratori Ulss".

"E' importante sottolineare che Regione Veneto - spiega Walter Farris, presidente Associazione Distributori Farmaceutici - ha voluto assicurare la sostenibilità del servizio stesso. Nella Delibera della Regione, infatti, è esplicitamente riconosciuto che si è tenuto conto della presenza oggettiva di costi operativi crescenti, gravanti tanto sulle farmacie quanto sui distributori intermedi". "Questo nuovo accordo sullo screening del colon retto evidenzia la lungimiranza della Regione Veneto nel continuare a garantire un servizio di sanità territoriale di altissimo valore per la popolazione" evidenzia Antonello Mirone, presidente Federfarma Servizi, l'Associazione Nazionale delle Aziende di Distribuzione Intermedia di proprietà dei farmacisti.





