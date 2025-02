Treviso e gli impressionisti, nuova mostra di Marco Goldin

Inizierà il 15 novembre per concludersi il 10 maggio 2026 la nuova proposta espositiva di Linea d'Ombra, la società di Marco Goldin, presentata oggi a Treviso. La rassegna, intitolata "Da Picasso a Van Gogh.

Capolavori dal Toledo Museum of Art. Storie di pittura dall'astrazione all'impressionismo", si snoderà su 60 opere d'arte rappresentate da quadri del XIX e XX secolo del Toledo Museum of Art, in Ohio, alcune delle quali escono per la prima volta dal museo.

Il percorso della mostra andrà a ritroso nella storia dell'arte, partendo dall'astrazione americana del secondo Novecento, da Richard Diebenkorn a Morris Louis, da Ad Reinhardt a Helen Frankenthaler, per transitare poi ad alcune esperienze capitali dell'astrazione invece europea, da Ben Nicholson e Josef Albers fino a Piet Mondrian e Paul Klee, per approfondire quindi il passaggio dal '900 all''800 e di seguito i tre grandi temi: la natura morta, le figure e i ritratti, i paesaggi.

Per il primo comparto saranno esposti Giorgio Morandi e Georges Braque, oltre a Henri Fantin-Latour e Camille Pissarro.

La sezione dedicata ai ritratti, alle figure e alle figure ambientate offrirà una sequenza di opere, a partire da Matisse, Bonnard e Vuillard, per giungere a De Chirico e Modigliani e a un Picasso del 1909.

Previste poi opere di William Merritt Chase, Berthe Morisot, Camille Pissarro, Courbet, Millet, Pierre-Auguste Renoir, Edouard Manet e Edgar Degas.

Relativamente al paesaggio vi saranno visioni che alcuni pittori, in modo assai diverso l'uno dall'altro, dedicano a Venezia (Signac) o a Parigi (Delaunay e Léger), seguite da una serie di paesaggi impressionisti e post-impressionisti. Tra essi una versione delle Ninfee di Monet, accanto a capolavori di Gauguin, Cezanne, Caillebotte, Renoir, Sisley. Infine, su una parete isolata, quel Campo di grano con falciatore a Auvers con cui Van Gogh dà l'addio alla vita. La sede scelta per l'evento è il museo cittadino di Santa Caterina.



