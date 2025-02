Ripartono "I Martedì al Cinema della Regione del Veneto", progetto della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d'Essai delle Tre Venezie e l'Unione interregionale Triveneta Agis, che consentirà tutti i martedì dei mesi di marzo (con la data aggiuntiva dell'1 aprile), maggio e novembre (inizio 28 ottobre) di pagare 4 euro nelle 32 sale delle 7 province.

La visione sarà impreziosita dalla presenza in sala di critici cinematografici se non gli stessi autori o attori del film.

Attraverso discussioni e analisi, gli spettatori potranno così esplorare le tematiche, le scelte stilistiche e le intenzioni narrative che hanno guidato la realizzazione dell'opera, creando un legame più profondo con il film e con il mondo del cinema in generale. Quest'anno, inoltre volontà degli organizzatori è quello di promuovere e privilegiare la scelta di film che abbiano un legame diretto con il Veneto.

"Si conferma l'impegno della Regione nel sostegno alla promozione dell'esercizio cinematografico e più in generale della cultura cinematografica - dice Cristiano Corazzari, assessore regionale alla Cultura -. Grazie alla collaborazione di Agis-Anec, l'iniziativa si propone di avvicinare il pubblico, in particolare quello più giovane, alla sala cinematografica".

"L'iniziativa - rileva Manuele Sangalli, Delegato Interregionale Fice Tre Venezie. - ha senza ombra di dubbio contribuito alla diffusione della cultura cinematografica nel Veneto ed è riuscita nella difficile impresa di portare nelle sale il pubblico dei giovani, la prima volta magari attratti dal costo ridotto, ma che hanno poi continuato a tornare per vedere opere di qualità spesso al di fuori dal circuito della grande distribuzione". Hanno aderito: a Belluno Cinema Italia, a Padova Cinema Esperia, Cinema Il Lux, Multiastra, Porto Astra e Cinema Rex. A Rovigo Cinema teatro Duomo, Multisala Politeama a Badia Polesine. A Treviso Multisala Edera, Multisala Hesperia a Castelfranco Veneto, Multisala Cinergia a Conegliano, Cinema Italia - Eden a Montebelluna, Cinema Cristallo a Oderzo, Multisala Manzoni a Paese e Multisala Verdi a Vittorio Veneto. A Venezia Multisala Giorgione, Multisala Rossini e Multisala Astra al Lido; a Mestre Cinema Dante, IMG Candiani e IMG Palazzo ; Multisala Verdi a Cavarzere, Cinema Italia a Dolo, Cinema Teatro a Mirano e Cinema Oratorio a Robegano. A Verona Multisala Rivoli, a Legnago Multisala Cinergia, a S.Bonifacio Multisala Cristallo. A Vicenza Cinema Odeon, a Bassano del Grappa Multisala Metropolis, a Dueville Cinema Busnelli e a Marano Vicentino Multisala Starplex.



