Rapine e aggressioni a Mestre, 5 ordini di custodia

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mestre (Venezia), con il supporto dell'Arma di Bari hanno eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Venezia nei confronti di altrettanti indagati, quattro cittadini tunisini e un portoghese, accusati di concorso in rapina aggravata dall'uso delle armi e lesioni personali aggravate.

L'indagine, coordinata dalla Procura di Venezia e condotta da dicembre a gennaio con tradizionali servizi di osservazione e attività tecniche, ha portato ad attribuire agli indagati due rapine e un'aggressione avvenute nel quartiere "Piave", a ridosso della stazione di Mestre.

La prima rapina era avvenuta la vigilia di Natale ai danni di un cittadino gambiano, nel sottopasso che collega Marghera a Mestre, accerchiato, minacciato con un coltello, e derubato del monopattino. Poco dopo i cinque avrebbero aggredito a coltellate un cittadino tunisino. Il secondo episodio era avvenuto il 30 dicembre scorso ai danni di un cittadino tunisino, morso al fianco da un cane pitbull aizzatogli contro da due indagati, preso a pugni, colpito al capo con una bottiglia di vetro e derubato del cellulare e di denaro. Infine, un cittadino nigeriano era stato aggredito il 5 gennaio scorso, colpito con un coltello da cucina alla testa.

Dalla perquisizione nell'abitazione di due degli indagati sono stati trovati i vestiti che indossavano nella rapina della vigilia di Natale, uno sfollagente e un martello, tutti posti sotto sequestro. Tre dei tunisini sono stati portati alla Casa Circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia, al cittadino portoghese il provvedimento è stato notificato nel carcere di Bari, dove è detenuto per altra causa. Il quarto tunisino è stato localizzato nel proprio Paese, dove era stato rimpatriato a gennaio su provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.



