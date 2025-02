Marco Goldin, 'sono contento di essere tornato a Treviso'

"L'unica cosa che conta è di essere tornato a Treviso, sono molto felice, è la città in cui sono nato, in cui vivo e ha sede la mia società e in cui ho fatto cose oggettivamente straordinarie, mostre internazionali che hanno portato il nome di Treviso in tutto il mondo". Lo ha detto oggi Marco Goldin, presidente di Linea d'Ombra, agenzia che curerà, il prossimo autunno, nel capoluogo della Marca Trevigiana, la mostra "Da Picasso a Van Gogh. Storie di pittura dall'astrazione all'impressionismo", dal 15 novembre prossimo al 10 maggio 2026.

"Sono contento di presentare una cosa che sta veramente nelle mie corde, l'unione dell'Ottocento con il Novecento - ha concluso - con grandi autori non in modo didascalico presentati".

Per il presidente regionale Luca Zaia "il Veneto, con una spesa internazionale di 2,9 miliardi, si conferma tra le destinazioni più attrattive per i viaggiatori culturali, subito dopo il Lazio e a pari passo con la Toscana. Insieme a Lombardia e Campania, queste regioni rappresentano oltre l'80% della spesa totale degli stranieri per vacanze culturali in Italia. Dunque, questa mostra evento su Picasso, Van Gogh e le avanguardie - chiude - sarà, certamente, un importante volano per la crescita di Treviso e della destinazione sul mercato nazionale".



