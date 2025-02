Ludovico Einaudi a luglio in piazza San Marco a Venezia

Ludovico Einaudi ha scelto piazza San Marco a Venezia come tappa per il suo tour mondiale "The Summer Portraits", con un concerto in programma il 13 luglio prossimo. Lo annuncia oggi il Comune di Venezia.

Il concerto di Einaudi è organizzato da Ponderosa Music & Arts e Zen Production, in collaborazione con il Comune, il Teatro La Fenice e Vela spa, e i biglietti saranno disponibili dal 28 febbraio.

"Sarà un'estate di grandi eventi e di altrettante emozioni - commenta il sindaco Luigi Brugnaro - e Piazza San Marco ne sarà il cuore ad inizio luglio. Musica internazionale di artisti come Einaudi, che l'ha inserita nel suo tour mondiale, a cui si aggiungeranno altri grandi professionisti. Sabato 12 luglio si esibiranno anche il coro e l'orchestra della Fenice, con un programma che sarà svelato prossimamente. Concerti che sono un omaggio alla bellezza, di una città unica al mondo".

"The Summer Portraits", diciassettesimo album di Einaudi, segna il ritorno del compositore a timbri e sonorità orchestrali, in una fioritura di ricordi personali suscitati dal sole, dell'estate, dalle vacanze in famiglia. Con lui sul palco ci saranno Federico Mecozzi (violino), Redi Hasa (violoncello), Francesco Arcuri (percussioni), Alberto Fabris (basso), Gianluca Mancini (tastiere), Rocco Nigro (fisarmonica) e l'Ensemble d'archi Rimini Classica.

Il "Summer Portraits Tour" ha preso il via il 9 ottobre scorso a Torino ed è proseguito in novembre nei grandi teatri d'Europa, tutti sold out.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA