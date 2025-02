Assalto a martellate a due supermercati di Vicenza

Le vetrate di due supermercati della zona ovest di Vicenza sono state prese a martellate da ignoti la scorsa notte. Si propende per un atto vandalico, ma non si esclude che si possa trattare di una forma di vendetta.

Sono oltre trenta le lastre colpite ripetutamente, ma che hanno resistito all'assalto. Pesanti i danni. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso un uomo con in mano una mazza da muratore. Vista l'entità dei danni il sospetto è che a mettere in atto il maxi vandalismo sia stata più di qualche persona.

I punti vendita del capoluogo berico colpiti sono il nuovissimo supermercato Alì di Strada della Cattane a il market Aldi di viale del Sole. Su quanto accaduto indagano i carabinieri di Vicenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA