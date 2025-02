Picchia la moglie davanti al figlio minorenne, arrestato

I Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 35 romeno che, a Saccolongo (Padova), stava picchiando la compagna.

Un vicino di casa della coppi ha chiamato i militari perché ha sentito la lite violenta, una pattuglia ha appurato che l'uomo da tempo maltrattava, insultava e picchiava la moglie provocandole stati d'ansia e di timore. Durante l'ultimo episodio, nel corso di un litigio scoppiato per futili motivi, l'uomo ha colpito la donna con una testata, un calcio e ripetuti schiaffi al volto, il tutto alla presenza del figlio minore. In base a quanto appurato, i Carabinieri hanno proceduto all'arresto dell'uomo.



